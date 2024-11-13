Tuyển Kinh doanh hoá chất CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh hoá chất CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM

Kinh doanh hoá chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh hoá chất Tại CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh hoá chất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

ANKOR VIỆT NAM cung cấp các sản phẩm sản xuất nội thất ghế ngồi, xe hơi, hóa chất sản xuất foam mềm - foam cứng Panel PU cách nhiệt cách âm, và các nguyên liệu phụ trợ liên quan.
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng thị trường trong nước theo khu vực
Khách hàng mục tiêu: các công ty trong ngành hóa chất và các công ty sản xuất xe ô tô, ngành công nghiệp ghế ngồi...
Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng mua hàng.
Chăm sóc khách hàng thường xuyên và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi mua hàng
Báo cáo kết quả kinh doanh và dự kiến mục tiêu hàng tháng, tháng tới.
Kết hợp với nhà cung cấp phát triển dự án kinh doanh mới bên Thái Lan (nếu có)
Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan
Giới tính: Nam/Nữ, ưu tiên các bạn dưới 27 tuổi (là điểm cộng)
ưu tiên các bạn dưới 27 tuổi (là điểm cộng)
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong mảng sales B2B
Ưu tiên ngành hóa chất - nhựa, dệt may, máy kỹ thuật
Ưu tiên có kiến thức tốt về hóa chất (sản xuất PU foam cứng, mềm, ...), nhựa, vải dệt.
Có kỹ năng tốt về Microsoft Office.
Không yêu cầu tiếng anh, nếu có là lợi thế
Hòa đồng, kỹ năng giao tiếp, có tinh thần tư duy làm dịch vụ cho khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: lương cứng 10 - 12 triệu + % HH KD + Trợ cấp => thu nhập khởi điểm tới 14 triệu, hoặc hơn tùy theo năng lực của UV.
t
Thử việc 3 tháng, nhận full lương
Thưởng theo kết quả kinh doanh
Trợ cấp công tác, điện thoại, đi lại,...
Lương tháng thứ 13.
Bảo hiểm full lương, được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...
Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm
Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
Có thưởng vào những dịp lễ tết theo quy định công ty
Học hỏi kiến thức về sản phẩm, thị trường, ngoại ngữ.
Được hướng dẫn phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANKOR VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Diamond Flower Tower Hoàng Đạo Thúy Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

