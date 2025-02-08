Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Tâm Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1A/128 Sài Đồng, Phường Phúc Lợi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Phụ trách thị trường khu vực được giao

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng

- Theo sát tiến độ công trình

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Từ 20 – 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm và được trainning bán hàng từ cơ bản

Tại Công Ty Cổ Phần Thang Máy Tâm Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- MỨC LƯƠNG CƠ BẢN từ 8.000.000 + phụ cấp + doanh số + thưởng theo Tháng, Quý, Năm. Thu nhập lên đến 25 triệu (hoặc hơn tùy theo năng lực)

- Thưởng hoa hồng bán hàng + thưởng doanh số, doanh thu theo quý, theo năm.

- Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định của Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép.)

- Nhiều cơ hội phát triển, thử thách bản thân và thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp với năng lực

- Được training các kỹ năng cần thiết cho công việc (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thang Máy Tâm Thành

