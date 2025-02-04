Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Nam Tài Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận khách hàng (page, web, zalo, facebook,..), tìm kiếm khách hàng từ online

Tìm kiếm, chăm sóc, bán hàng qua page hoặc qua phần mềm để tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng

Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý (nếu có)

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale TMĐT, telesale, CSKH là một lợi thế

Có kiến thức cơ bản về bán hàng/ thương mại điện tử

Sử dụng cơ bản word, excel

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Chủ động và trách nhiệm trong công việc

Chăm chỉ, cẩn thận, cầu tiến, chịu khó học hỏi

Tại Công Ty TNHH TM DV Nam Tài Phát Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 9.000.000 - 15.000.000đ Thu nhập theo năng lực (lương cứng + phụ cấp + Hoa hồng ...)

Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm

Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

Tham gia các chương trình Team building, du lịch...

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Nam Tài Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin