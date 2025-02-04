Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Nam Tài Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV Nam Tài Phát
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tiếp nhận khách hàng (page, web, zalo, facebook,..), tìm kiếm khách hàng từ online
Tìm kiếm, chăm sóc, bán hàng qua page hoặc qua phần mềm để tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng
Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý (nếu có)
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale TMĐT, telesale, CSKH là một lợi thế
Có kiến thức cơ bản về bán hàng/ thương mại điện tử
Sử dụng cơ bản word, excel
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Chủ động và trách nhiệm trong công việc
Chăm chỉ, cẩn thận, cầu tiến, chịu khó học hỏi
Tại Công Ty TNHH TM DV Nam Tài Phát Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP: 9.000.000 - 15.000.000đ Thu nhập theo năng lực (lương cứng + phụ cấp + Hoa hồng ...)
Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm
Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
Tham gia các chương trình Team building, du lịch...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Nam Tài Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
