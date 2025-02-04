Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT
- Hà Nội:
- số 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng mới, trong kênh bán hàng horeca được phân công bao gồm: hệ thống căn-tin trường học, bệnh viện & nhà ăn tại công ty; hệ thống khách sạn, nhà hàng, quán ăn, …
Tìm hiều thị trường, đối thủ cạnh tranh để có những phương án đề xuất với cấp trên
Mở mã Khách hàng mới, chăm sóc Khách hàng
Giải quyết các vấn đề phát sinh của kênh: Horeca, Suất ăn công nghiệp.
Hỗ trợ kế toán công nợ đôn đốc Khách hàng thanh toán đúng hạn khi đến hạn thanh toán
Hỗ trợ đi giao hàng khi Khách hàng cần gấp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có phẩm chất tốt, thái độ làm việc nghiêm túc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi: sinh nhật, cưới hỏi, thai sản, mừng thọ, ma chay ...
Cơ hội thăng tiến cao
Bảo hiểm theo quy định của luật và tham gia gói bảo hiểm sức khỏe của PVI.
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
