Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 822 - 824, Ngách 1, Ngõ 814 đường Láng, P. Láng Thượng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng tiềm năng (bán hàng)

➢ Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng, phát triển mở rộng tệp khách hàng.

➢ Chủ động tìm kiếm liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của Công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi.

➢ Chịu đi công tác, cập nhập xu hướng thị trường

➢ Chăm sóc khách hàng (Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới)

Triển khai thực hiện hợp đồng.

➢ Theo dõi quá trình triển khai hợp đồng, giám sát chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được những giá trị tốt nhất.

➢ Phối hợp nhanh với các bộ phận liên quan khắc phục kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách.

Thực hiện phát triển doanh thu.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện doanh thu của cá nhân được giao.

- Xây dựng và lên kế hoạch bán hàng. (Công việc, công tác, gửi mẫu…)

- Lên kế hoạch dự kiến lượng hàng sẽ bán (hàng tháng, quý, năm)

Công việc khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam

Độ tuổi: 24 – 30 tuổi

Trình độ học vấn: chuyên môn Tốt nghiệp từ cao đẳng đến đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, hoặc có kinh nghiệm trong nghành thực phẩm

Trình độ ngoại ngữ : Nghe, đọc hiểu từ ngữ chuyên ngành tiếng Anh, giao tiếp được bằng tiếng Anh

Năng lực : Trung thực, chịu khó, có ý tưởng sáng tạo, chấp nhận đi thị trường, thực tế thường xuyên.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương theo thỏa thuận. từ 10 triệu - 15 triệu và hoa hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

