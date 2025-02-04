Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 822

- 824, Ngách 1, Ngõ 814 đường Láng, P. Láng Thượng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng tiềm năng (bán hàng)
➢ Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng, phát triển mở rộng tệp khách hàng.
➢ Chủ động tìm kiếm liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của Công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi.
➢ Chịu đi công tác, cập nhập xu hướng thị trường
➢ Chăm sóc khách hàng (Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới)
Triển khai thực hiện hợp đồng.
➢ Theo dõi quá trình triển khai hợp đồng, giám sát chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được những giá trị tốt nhất.
➢ Phối hợp nhanh với các bộ phận liên quan khắc phục kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách.
Thực hiện phát triển doanh thu.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện doanh thu của cá nhân được giao.
- Xây dựng và lên kế hoạch bán hàng. (Công việc, công tác, gửi mẫu…)
- Lên kế hoạch dự kiến lượng hàng sẽ bán (hàng tháng, quý, năm)
Công việc khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam
Độ tuổi: 24 – 30 tuổi
Trình độ học vấn: chuyên môn Tốt nghiệp từ cao đẳng đến đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, hoặc có kinh nghiệm trong nghành thực phẩm
Trình độ ngoại ngữ : Nghe, đọc hiểu từ ngữ chuyên ngành tiếng Anh, giao tiếp được bằng tiếng Anh
Năng lực : Trung thực, chịu khó, có ý tưởng sáng tạo, chấp nhận đi thị trường, thực tế thường xuyên.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương theo thỏa thuận. từ 10 triệu - 15 triệu và hoa hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: VP 4.07 Tòa nhà ST.Moritz, số 1014 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

