Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
- Hà Nội:
- Số 822
- 824, Ngách 1, Ngõ 814 đường Láng, P. Láng Thượng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng tiềm năng (bán hàng)
➢ Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng, phát triển mở rộng tệp khách hàng.
➢ Chủ động tìm kiếm liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của Công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi.
➢ Chịu đi công tác, cập nhập xu hướng thị trường
➢ Chăm sóc khách hàng (Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới)
Triển khai thực hiện hợp đồng.
➢ Theo dõi quá trình triển khai hợp đồng, giám sát chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được những giá trị tốt nhất.
➢ Phối hợp nhanh với các bộ phận liên quan khắc phục kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách.
Thực hiện phát triển doanh thu.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện doanh thu của cá nhân được giao.
- Xây dựng và lên kế hoạch bán hàng. (Công việc, công tác, gửi mẫu…)
- Lên kế hoạch dự kiến lượng hàng sẽ bán (hàng tháng, quý, năm)
Công việc khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 24 – 30 tuổi
Trình độ học vấn: chuyên môn Tốt nghiệp từ cao đẳng đến đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, hoặc có kinh nghiệm trong nghành thực phẩm
Trình độ ngoại ngữ : Nghe, đọc hiểu từ ngữ chuyên ngành tiếng Anh, giao tiếp được bằng tiếng Anh
Năng lực : Trung thực, chịu khó, có ý tưởng sáng tạo, chấp nhận đi thị trường, thực tế thường xuyên.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
