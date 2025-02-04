Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 13, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Trực tiếp làm việc với hiệu trưởng các nhà trường, lãnh đạo sở/phòng GD để triển khai các sản phẩm phần mềm bao gồm: Avina, Intest, Mark Test,...) của Công ty.

Trực tiếp bán hàng theo tập khách hàng và thị trường được phân công

Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh: Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Note: Sản phẩm dễ bán và thị trường có nhu cầu cao; được hỗ trợ về các mối quan hệ khách hàng.

Ưu tiên ứng viên từng làm tại các công ty phần mềm, thiết bị giáo dục hoặc các doanh nghiệp bán lẻ,... hoặc am hiểu ngành giáo dục

Giao tiếp lưu loát, tự tin, linh hoạt

Máu lửa, nhiệt huyết, định hướng phát triển lâu dài theo kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập không giới hạn (Lương cứng 10 triệu + incentive cam kết tối thiểu 10%)

Thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch.

Thưởng Lễ Tết, 8/3, 20/10,...Lương tháng 13, Thưởng nhân viên xuất sắc Quý và Năm.

Review lương tối thiểu 2 lần/năm.

Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công phí.

Được đào tham gia các khóa đào tạo.

Có cơ hội được vi vu công tác

Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, chăm sóc sức khỏe,...

Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

