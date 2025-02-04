Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 13, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Trực tiếp làm việc với hiệu trưởng các nhà trường, lãnh đạo sở/phòng GD để triển khai các sản phẩm phần mềm bao gồm: Avina, Intest, Mark Test,...) của Công ty.
Trực tiếp bán hàng theo tập khách hàng và thị trường được phân công
Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh: Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Note: Sản phẩm dễ bán và thị trường có nhu cầu cao; được hỗ trợ về các mối quan hệ khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên từng làm tại các công ty phần mềm, thiết bị giáo dục hoặc các doanh nghiệp bán lẻ,... hoặc am hiểu ngành giáo dục
Giao tiếp lưu loát, tự tin, linh hoạt
Máu lửa, nhiệt huyết, định hướng phát triển lâu dài theo kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập không giới hạn (Lương cứng 10 triệu + incentive cam kết tối thiểu 10%)
Thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch.
Thưởng Lễ Tết, 8/3, 20/10,...Lương tháng 13, Thưởng nhân viên xuất sắc Quý và Năm.
Review lương tối thiểu 2 lần/năm.
Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công phí.
Được đào tham gia các khóa đào tạo.
Có cơ hội được vi vu công tác
Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, chăm sóc sức khỏe,...
Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAO SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 19, nhà 8, đường 13, Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

