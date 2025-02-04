Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- |

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thống kê báo cáo doanh số hàng ngày ,tuần ,tháng theo định kỳ.
- Theo dõi tồn kho, xuất -nhập -tồn dự trù hàng ngày, tháng hoặc khi có yêu cầu và dự trù quý/ năm
- Thực hiện thủ tục xuất hóa đơn bán hàng cho kênh OTC/ETC, các thủ tục thanh quyết toán bán hàng cho kênh ETC
- Theo dõi, thống kê doanh số các CTKM, nhắc nhỡ TDV thực hiện các CTKM, doanh số khách hàng
- Kiểm kê đối chiếu số lượng, số lô, hạn dùng cuối tháng với nhân viên kho
- Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp Dược, Kế toán trở lên
- Ngoại ngữ: trình độ A hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên
- Tin học: trình độ B hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên
- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Tuổi: không quá 35 tuổi.
- Sức khỏe: tốt, đáp ứng được yêu cầu sức khỏe đầu vào của công ty
- Tính cách: thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cạnh tranh + thưởng theo kết quả kinh doanh, tùy thuộc vào năng lực của từng ứng viên.
Được đào tạo trong thời gian thử việc và các đào tạo thực tế trong khi làm việc theo chương trình đào tạo hàng năm của công ty.
Được trang bị đồng phục và các công cụ, thiết bị hỗ trợ để phục vụ cho quá trình làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ ngay khi làm việc.
Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước và các phụ cấp khác theo quy định của công ty.
Thưởng tháng lương thứ 13 (theo thực tế tháng làm việc trong năm).
Được khen thưởng đột xuất cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các chính sách thưởng khác theo quy định của công ty, thưởng các ngày lễ trong năm và theo thực tế tháng làm việc của thời gian xét thưởng.
Các phúc lợi liên quan: du lịch, quà sinh nhật ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 66 Quốc lộ 30 - Phường Mỹ Phú - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam

