Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô H23 - H28, đường N1, KCN Nam Thuận, Đức Hoà

- Đi phát triển kênh phân phối bán buôn Keo Silicone tại các cửa hàng nhôm kính, các nhà buôn phụ kiện nhôm, sắt.

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Sản phẩm bán buôn, chỉ phát triển kênh phân phối (Ưu tiên người có kinh nghiệm)

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Bắt buộc có bằng lái xe ô tô B2

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản xuất.

- Thu nhập trung bình: 10 - 30 triệu (lương cứng 8 triệu + thưởng doanh số)

- Có cơ hội thăng tiến cao.

- Thưởng doanh thu, thưởng doanh số, thưởng KPI không giới hạn.

- Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật, thâm niên,...

- Du lịch hàng năm

- Đóng BHXH, BHYT

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo chuyên nghiệp và nhiệt tình, chăm sóc sức khỏe.

- Được cấp các trang thiết bị làm việc, ô tô, chi phí khi đi công tác

