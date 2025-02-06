Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

- Liên hệ, tư vấn chào hàng, chốt đơn. Nguồn khách hàng doanh nghiệp trong data có sẵn và data tự phát triển (sản phẩm ngành vật tư in ấn)

- Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh định kỳ theo tháng, quý, năm.

- Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.

Chi tiết công việc sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.