Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 12 phép/năm, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc
- Liên hệ, tư vấn chào hàng, chốt đơn. Nguồn khách hàng doanh nghiệp trong data có sẵn và data tự phát triển (sản phẩm ngành vật tư in ấn)
- Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh định kỳ theo tháng, quý, năm.
- Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.
Chi tiết công việc sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.
Yêu Cầu Công Việc
-Giới tính : không yêu cầu, không yêu cầu kinh nghiệm, giao tiếp tốt
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, sale
Quyền Lợi
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển
