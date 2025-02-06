Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12 phép/năm, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Liên hệ, tư vấn chào hàng, chốt đơn. Nguồn khách hàng doanh nghiệp trong data có sẵn và data tự phát triển (sản phẩm ngành vật tư in ấn)
- Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh định kỳ theo tháng, quý, năm.
- Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.
Chi tiết công việc sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính : không yêu cầu, không yêu cầu kinh nghiệm, giao tiếp tốt
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, sale

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngách 3 ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

