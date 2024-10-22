Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Eurowindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng thông qua đối tác, đi thị , tư vấn giải pháp và đàm phán với khách hàng

• Soạn thảo hợp đồng, yêu cầu sản xuất đơn hàng trên phần mềm

• Theo dõi tình trạng đơn hàng

• Xử lý vấn đề phát sinh với khách hàng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, Nữ. Tuổi từ 22-36, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng

• Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Xây dựng hoặc liên quan kinh doanh tôn, sắt thép, VLXD, sản phẩm Nhôm kính, Nội/ Ngoại thất,..

Tại Công ty Cổ phần Eurowindow Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập không giới hạn gồm lương cứng thỏa thuận từ 5 triệu + hoa hồng từ 2 - 3.2% (Lũy tiến theo doanh số) + phụ cấp (Xăng xe, cơm, điện thoại, chi phí tiếp khách);

• Mức thưởng theo tháng/quý/giữa năm/cuối năm hấp dẫn cho NVKD có kết quả làm việc xuất sắc;

• Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; thưởng sáng kiến cải tiến.

• Chế độ đãi ngộ:

• Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;

• Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình;

• Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;

• Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ công ty;

• Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Eurowindow

