Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TÒA SKYLAND, N03 TRUNG YÊN 9, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nhận data khách hàng quan tâm từ công ty, chăm sóc và ký hợp đồng tái tục

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng phần mềm SandboxVN.

Tư vấn giải pháp, demo sản phẩm, đàm phán và ký kết hợp đồng.

Đào tạo khách hàng sử dụng hệ thống

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Marketing, CSKH, Kỹ thuật...) để hỗ trợ, đề xuất phát triển các tính năng phù hợp với yêu cầu khách hàng

Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ theo yêu cầu của quản lý.

Sản phẩm kinh doanh:

PUSHSALE - Giải pháp tối ưu cho bán lẻ online

SANDBOXVN - Phần mềm chuyển đổi số toàn diện

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các khối ngành Kinh Tế, Quản trị KD hoặc ngành có liên quan

Thành thạo kỹ năng văn phòng, giao tiếp tốt.

Yêu cầu có tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm sale/ tư vấn KH, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

Yêu thích kinh doanh, thích ứng nhanh với công nghệ. Nhiệt huyết với lĩnh vực cung cấp phần mềm B2B và sẵn sàng đóng góp vào xu thế Enterprise 4.0.

Ưu tiên UV có kinh nghiệm trong lĩnh vực:

Phần mềm dịch vụ SaaS,

Các dịch vụ liên quan đến khách hàng B2B như: xây dựng, khóa học doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp…

Bán các sản phẩm giá trị cao như bất động sản, xe hơi,...

Account tại Agency Marketing hoặc các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP = lương Cứng + lương KPI+ %doanh số+ thưởng= Thu nhập (15-20tr/tháng - KHÔNG GIỚI HẠN)

Thử việc trong vòng tối đa 02 tháng. Có bonus thêm với hợp đồng trong quá trình thử việc

KHÔNG ÁP KPI trong 02 tháng đầu

Lương tháng 13, nghỉ phép 12 ngày/ năm

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp.

Được hưởng chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, event,...

Đóng BHXH đầy đủ khi trở thành nhân viên chính thức

Được làm việc cùng đội ngũ am hiểu chuyên sâu về thị trường và nhiều kinh nghiệm phát triển các sản phẩm thành công.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6 (08:30 - 17:30) nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút

Tháng làm 2 sáng Thứ 7 (08:30 - 12:00)

Quy trình phỏng vấn:

Vòng 1: Sơ loại hồ sơ

Vòng 2: Phỏng vấn chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SANDBOXVN

