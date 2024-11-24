Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Đầu tư nội thất và dịch vụ Phú Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - TT1 - 2 Khu Đô Thị Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc các đối tác chiến lược.

Đón tiếp khách hàng tại showroom.

Bán hàng và triển khai các quy trình trước- trong và sau bán hàng.

Sẽ trao đổi rõ hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ: 27-32 tuổi, (nam ưu tiên biết lái xe)

Có ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế,Có khả năng giao tiếp tốt.

Nhiệt huyết, trung thực, trách nhiệm, đam mê kinh doanh, thích giao tiếp, làm việc chịu khó...

Kỹ năng văn phòng tốt và điều phối công việc linh hoạt.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng-kĩ thuật-nội và đèn trang trí hoặc các loại hàng hoá cao cấp khác.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư nội thất và dịch vụ Phú Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9.000.000đ

Thưởng doanh số: 1-5%.

Công ty hỗ trợ tài liệu công cụ làm việc: máy tính, ipad... và các chế độ phúc lợi khác khi vào làm việc

Ăn chơi, du lịch, phúc lợi cả năm không cần lăn tăn, thưởng các ngày lễ, tết trong năm, hỗ trợ chi phí đi các tỉnh nếu có.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư nội thất và dịch vụ Phú Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin