Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, team building, thi trạng, hội làng, đá bóng, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, bi - a... Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt. Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến. Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi., Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do Công ty FPT Telecom đang cung cấp.

Sản phẩm: Internet, Wifi, Truyền hình và Camera FPT

Đa dạng kênh bán hàng: phát triển thị trường, online, đối tác, B2C, B2B... (sẽ được Trưởng phòng kinh doanh đào tạo , kèm cặp 1:1 giai đoạn đầu)

Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

Làm việc tại văn phòng gần nhà, theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Có phương tiện di chuyển và smartphone.

Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin