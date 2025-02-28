Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HI-TECH làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 23 Triệu

Mức lương 9 - 23 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 23 Triệu

- Lập kế hoạch phát triển mở rộng thị trường, nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng.

- Tư vấn và đàm phán với khách hàng về sử dụng dịch vụ sản phẩm.

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, đề xuất chính sách phát triển sản phẩm- dịch vụ, báo giá, soạn thảo hợp đồng và thu hồi công nợ.

- Phối hợp bộ phận Kỹ thuật- Chất lượng- Kế toán thực hiện các dịch vụ hợp đồng đã ký kết.

- Báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương 9 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành quản trị Kinh doanh, Marketing.

- Chưa có kinh nghiệm, Công ty sẽ đào tạo.

- Thành thạo vi tính: Word, Excel, Powerpoint, và Internet, Email...

- Tự tin gọi điện thoại, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Ưu tiên kinh nghiệm vị trí telesales hoặc các vị trí khác liên quan đến kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HI-TECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký hợp đồng, tham gia BHXH theo quy định pháp luật.

- Lương cố định hàng tháng.

- Thưởng doanh số tháng.

- Thưởng KPI tháng.

- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, thưởng cuối năm.

- Thu nhập 9.5 triệu- 24 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HI-TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin