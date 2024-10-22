Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi để tư vấn và chốt đơn theo data có sẵn từ phía phòng Marketing cung cấp. Chăm sóc khách hàng và Upsale Thực hiện các báo cáo cho cấp trên theo Tuần, tháng,... Hợp tác chặt chẽ với phòng Marketing và các phòng ban khác để đảm bảo các chỉ số kinh doanh.
Thực hiện các cuộc gọi để tư vấn và chốt đơn theo data có sẵn từ phía phòng Marketing cung cấp.
Chăm sóc khách hàng và Upsale
Thực hiện các báo cáo cho cấp trên theo Tuần, tháng,...
Hợp tác chặt chẽ với phòng Marketing và các phòng ban khác để đảm bảo các chỉ số kinh doanh.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh, Sale, Telesale,...Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh ngành TPCN, Mỹ Phẩm là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, tư vấn thuyết phục khách hàng. Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý các chỉ số kinh doanh. Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.
Tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh, Sale, Telesale,...Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh ngành TPCN, Mỹ Phẩm là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý các chỉ số kinh doanh.
Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (Theo năng lực ) + % Doanh thu + thưởng Rank. Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc. (Trung bình từ 9 - 25tr ++ ). Với từ 2 năm Kinh nghiệm quản lý đội ngũ sale có cơ hội apply vị trí Leader Sale với mức lương thưởng Hấp Dẫn. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp ( Leader, Quản lý, Giám Đốc Sale). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Nghỉ lễ, tết theo quy định.
Lương cứng (Theo năng lực ) + % Doanh thu + thưởng Rank. Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc. (Trung bình từ 9 - 25tr ++ ).
Lương cứng (Theo năng lực ) + % Doanh thu + thưởng Rank.
Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc. (Trung bình từ 9 - 25tr ++ ).
Với từ 2 năm Kinh nghiệm quản lý đội ngũ sale có cơ hội apply vị trí Leader Sale với mức lương thưởng Hấp Dẫn.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp ( Leader, Quản lý, Giám Đốc Sale).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cầu Giấy - Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

