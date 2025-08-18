Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Elasten Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô vp K - 02.22 và K - 02.23, Tầng 2 cao ốc Kingston Residence - Số 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

• Công ty TNHH WIR GROUP đang tìm kiếm ứng viên năng động và nhiệt huyết cho vị trí Đại diện Kinh doanh với dòng sản phẩm Karisma, Collagen Elasten... với cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn trong ngành ngành thẩm mỹ nội khoa với sản phẩm dược thẩm mỹ cao cấp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe/da liễu/thẩm mỹ nội khoa... của các thương hiệu hàng đầu nhập khẩu từ Đức,châu Âu, được tin dùng và kiểm chứng rộng rãi trong ngành chăm sóc sắc đẹp, kênh phân phối tới các phòng khám, bệnh viện toàn quốc.

• Tham gia các hoạt động marketing quảng bá thương hiệu: Tham dự các hội nghị da liễu toàn quốc, workshop giới thiệu sản phẩm với các bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám, bệnh viện.

• Xây dựng mối quan hệ với các bác sĩ tiềm năng, phát triển hệ thống bán hàng ở các clinic, spa, bệnh viện.

• Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận. Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng.

Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch bán hàng đối với sản phẩm tại Vùng / Khu vực được giao

+ Lập kế hoạch kinh doanh ngày / tuần/ tháng về chỉ tiêu doanh số , sản lượng sản phẩm , số lượng điểm bán phủ hàng.

+ Thực hiện bán hàng và báo cáo bán hàng theo theo quy định và mẫu biểu của công ty cung cấp

+ Thông báo và triển khai đầy đủ các chương trình bán hàng đối với các Khách hàng

Chăm sóc khách hàng - Phát triển thị trường :

+ Duy trì mối quan hệ với các Khách hàng thuộc danh sách mình đảm trách

+ Xử lý các phản hồi của khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc bán hàng

+ Khai thác mở rộng thị trường thông qua việc tìm kiếm mở khách hàng mới

+ Thực hiện các báo cáo về ý kiến , thông tin phản hồi đánh giá của KH khi có yêu cầu

Theo dõi công nợ, thời hạn Hợp đồng

+ Hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc thu hồi công nợ

+ Theo dõi hợp đồng vá xúc tiến tái ký hay bổ xung phụ lục khi có định hướng từ công ty

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược, Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Am hiểu thị trường dược mỹ phẩm/thẩm mỹ nội khoa ( các sản phẩm tiêm filler, meso, botox)

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng một trong những ngành hàng Dược mỹ phẩm / Thẩm mỹ nội khoa (các sản phẩm tiêm filler, meso, botox)

Có quan hệ tốt với các bác sĩ/phòng khám/Clinic/bệnh viện...

Tại Công Ty TNHH Elasten Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm Lương cứng, PC xăng xe, điện thoại, thưởng doanh số

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, hỗ trợ phát triển khách hàng.

Lương tháng 13, thưởng, du lịch hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Được training cùng các chuyên gia nước ngoài (của hãng) và đào tạo nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Elasten Việt Nam

