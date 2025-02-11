Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại An Phú Đông làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Khu công nghiệp Sóng Thần 1,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Duy trì và phát triển khách hàng được công ty giao

-Tìm kiếm thêm khách hàng là: Thợ sửa máy, công ty xây dựng, khai khoáng và các đại lý mới mở

-Nghe điện thoại bán hàng, chào hàng qua điện thoại, zalo, facebook

-Đi thị trường gặp gỡ khách hàng, tìm cách thúc đẩy doanh số

-Thời gian làm việc: Sáng 8h – 12h, chiều 13h30 – 17h30, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

– Làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, tuổi từ 21 đến 30 tuổi,

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí.

- Không yêu cầu bắt buộc đã có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

- Nhanh nhẹn, chịu khó lắng nghe, làm việc nhóm tốt, đam mê tìm hiểu về kỹ thuật sản phẩm.

- Ưu tiên có bằng lái xe B2

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại An Phú Đông Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000 – 9.000.000 + thưởng doanh số bán hàng lên tới 2,5% doanh thu (Tổng thu nhập lên đến 30.000.000đ)

- Thời gian thử việc là 2 tháng, hưởng 80% lương cứng + thưởng doanh số

- Công ty hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền cước điện thoại, công tác phí,…

- Thưởng lễ, tết: 30/4, 01/5, 02/9, Tết dương lịch,… và các thưởng khác theo quy định của công ty. Tết Nguyên đán thưởng tối thiểu 1 tháng lương

- BHXH, BHYT, hàng năm hưởng chế độ đi nghỉ mát miễn phí cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại An Phú Đông

