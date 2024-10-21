Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 45 Triệu

Mức lương 9 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Shophouse, V10 - A04 The Terra An Hưng, Đ. Nguyễn Thanh Bình, La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn, Chăm sóc, duy trì và khai thác các khách hàng hiện, khách hàng tiềm năng MỸ PHẨM nhãn SESDERMA, MEDI-DERMA,… (Tây Ban Nha, Đức)

- Trực tiếp triển khai bán hàng trên các kênh offline

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng công việc bán hàng tới các nhóm khách hàng mục tiêu mới, khách hàng tiềm năng.

- Quản lý các Spa, Thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu các bác sỹ,….

Yêu Cầu Công Việc

- Có laptop cá nhân

- Kỹ năng giao tiếp khéo, cẩn thận và trách nhiệm

- Trung thực, thật thà, chủ động

- Ưu tiên các bạn học dược ra

Tại CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 15 đến 20 triệu (Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng). Thưởng doanh số Tháng, Quý, Năm.

-Lương cứng từ 7 triệu (Tăng dần theo doanh số đạt được)

- KHÔNG ÁP DOANH SỐ trong thời gian thử việc.

- Xét thưởng theo tháng / quý / năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc).

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực Spa, Dược mỹ phẩm...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM

