Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư SRT Miền Trung làm việc tại An Giang thu nhập 9 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - An Giang: - Tầng 6, 173 Trần Não, Phu Phố 3, Phường An Khánh, Huyện Văn Giang

SRT Group - đơn vị phân phối trực tiếp F1 lớn nhất của Sun Group với quỹ hàng VIP độc quyền, Là đối tác chiến lược của 15+ Chủ đầu tư uy tín:

SRT chi nhánh Miền Nam:

F1 Chủ đầu tư Eco Park (Eco Saigon Village, Eco Retreat Long An 220 ha - tháng 02/2025 mở bán...)

F1 Chủ đầu tư Sun Group (Dự án Sun Vũng Tàu quy mô 90 ha - tháng 02/2025 kick off, Sun Đồng Nai 100 ha, Sun Phú Quốc dự án Bãi đất đỏ 243ha... )

F1 Chủ đầu tư Nam Long ( Water Point, Akari, Mizuki....)

Chủ đầu tư Masterise Homes ( đang chạy Masteri Grand View - Global City)

Chủ đầu tư Khang Điền ( The Clasia, Verosa, Foresta...)

SRT chi nhánh Miền Trung:

F1 Chủ đầu tư Sun Group Dự án tòa tháp căn hộ Vương Thừa vũ (tháng 02/2025 mở bán)

F1 Chủ đầu tư Sun Group Tòa Căn hộ 09 Lê Duẩn (năm 2025 mở bán)

F1 Chủ đầu tư Sun Group Dự án Villa Nguyễn Phước Lan (tháng 04/2025 mở bán)

F1 Chủ đầu tư Sun Group Dự án tổ hợp căn hộ nhà phố và biệt thự mặt tiền biển Mỹ Khê Đà nẵng (tháng 06/2025 mở bán)

F1 Sun Symphony Residence Đà Nẵng, Sun Ponte Residence Đà Nẵng, Sun Cosmo Residence Đà Nẵng

F1 The Filmore Đà nẵng

Và những dự án CĐT uy tín tại Đà Nẵng: The Royar, Lankmark Tower Đà Nẵng, Nobu Đà Nẵng,...

SRT chi nhánh Vũng Tàu:

F1 Chủ đầu tư Sun Group Dự án Khu đô thị mặt biển trung tâm thành phố Vũng Tàu rộng hơn 90ha (tháng 2/2025 kick off)

Tìm kiếm và khai thác khách hàng. Cung cấp thông tin các sản phẩm và dự án của công ty tới khách hàng.

Chủ động thực hiện các hoạt động Mɑrketing online (Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo) & offline để phát triển công tác bán hàng

Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Phối hợp với đội nhóm để hoàn thành chỉ tiêu chung, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh công ty đến khách hàng, đối tác một cách chuyên nghiệp.

Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên

Ngoại hình sáng – Giao tiếp tốt - Đam mê kinh doanh.

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty bất động sản, kinh doanh xe sang, hàng hiệu cao cấp, bảo hiểm, ngân hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư SRT Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Giỏ hàng độc quyền đa dạng các phân khúc của những chủ đầu tư top đầu cả nước: Chung cư, biệt thự, nhà phố, shophouse, nghỉ dưỡng, đất nền,...

Lương cơ bản 9triệu/tháng (có lương ngay cả khi không bán được hàng) CAM KẾT KHÔNG ÁP DOANH SỐ TRONG 02 THÁNG THỬ VIỆC.

Hỗ trợ chi phí và chiến dịch Marketing 50-100%

Thưởng nóng từ 15 - 150 Triệu / Giao dịch

Hoa hồng cao nhất thị trường;

Là đối tác chiến lược của 15+ Chủ đầu tư Top đầu Việt Nam;

Hoa hồng dự án từ 80 - 500 Triệu / Giao dịch nhận ngay khi giao dịch thành công (nhận ngay khi giao dịch thành công, cam kết không nợ lương, thưởng & hoa hồng).

Không yêu cầu kinh nghiệm - chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

MIỄN PHÍ 100% chi phí khóa học đào tạo BĐS từ cơ bản đến chuyên sâu

