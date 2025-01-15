Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Yilai Huệ Châu làm việc tại An Giang thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - BTT9 - 2 KDT Himlam Vạn Phúc, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, chốt đơn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng (Sale lĩnh vực pin Iphone, Android, pin năng lượng mặt trời).

Thực hiện chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề bảo hành với khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25-35.

Khả năng giao tiếp tốt.

Kinh nghiệm sale từ 2 năm trở lên, năng lực sale mạnh, ưu tiên có kinh nghiệm sale cho đối tượng khách hàng là đại lý và bán sỉ

Tính cách vui vẻ, thái độ làm việc có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Yilai Huệ Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 4000 tệ (tương đương 14.000.000VND)

Hoa hồng 1.3% trên giá trị đơn.

Trợ cấp ăn 20 tệ/ngày.

Trợ cấp chỗ ở 100 tệ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Yilai Huệ Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin