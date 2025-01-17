Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Trách nhiệm chính:

- Triển khai kế hoạch bán hàng để phát triển doanh số tại các NT Bệnh viện, Trung tâm y tế, phòng khám, bác sĩ, Nhà thuốc, Thẩm mỹ, Spa.

- Lập và triển khai kế hoạch bán hàng theo Vùng/Tỉnh được phân công theo định hướng chung của kênh ETC, Công ty.

- Phối hợp Giám đốc Bán hàng, CSKH trong việc duy trì phát triển khách cũ và tìm kiếm, khai thác, mở rộng mang lưới khách hàng mới. Giải quyết các thắc mắc của Khách hàng.

- Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing của Công ty tổ chức.

- Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều kiện làm việc:

- Thời gian làm việc: 8h-17h, Thứ 2 - Sáng Thứ 7

- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách của công ty

-Phụ cấp xăng xe, điện thoại + % sản phẩm, thưởng Quý, Năm. Bảo hiểm theo qui định, Nghỉ Lễ Tết, phép năm 12 ngày

- Địa điểm: TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.

- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

- Độ tuổi: 25- 35 tuổi

- Giới tính: Nam

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Quản lý điều hành, Y tế / Chăm sóc sức khỏe

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí MinhAn GiangCần Thơ