Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cần Thơ, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Trách nhiệm chính:
- Triển khai kế hoạch bán hàng để phát triển doanh số tại các NT Bệnh viện, Trung tâm y tế, phòng khám, bác sĩ, Nhà thuốc, Thẩm mỹ, Spa.
- Lập và triển khai kế hoạch bán hàng theo Vùng/Tỉnh được phân công theo định hướng chung của kênh ETC, Công ty.
- Phối hợp Giám đốc Bán hàng, CSKH trong việc duy trì phát triển khách cũ và tìm kiếm, khai thác, mở rộng mang lưới khách hàng mới. Giải quyết các thắc mắc của Khách hàng.
- Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing của Công ty tổ chức.
- Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng thời hạn.
Điều kiện làm việc:
- Thời gian làm việc: 8h-17h, Thứ 2 - Sáng Thứ 7
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách của công ty
-Phụ cấp xăng xe, điện thoại + % sản phẩm, thưởng Quý, Năm. Bảo hiểm theo qui định, Nghỉ Lễ Tết, phép năm 12 ngày
- Địa điểm: TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
- Độ tuổi: 25- 35 tuổi
- Giới tính: Nam
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Quản lý điều hành, Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí MinhAn GiangCần Thơ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thời gian làm việc: 8h-17h, Thứ 2 - Sáng Thứ 7
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách của công ty
-Phụ cấp xăng xe, điện thoại + % sản phẩm, thưởng Quý, Năm. Bảo hiểm theo qui định, Nghỉ Lễ Tết, phép năm 12 ngày
- Địa điểm: TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
- Độ tuổi: 25- 35 tuổi
- Giới tính: Nam
Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI