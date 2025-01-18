Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Opas làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 8A, CMT8, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ - 10 Cái Sao - Bờ Hồ, Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Quận Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tư vấn sản phẩm thuộc ngành hàng công ty đang phân phối như Unilever (Omo, P/S, Clear, Comfort…) đến các cửa hàng tạp hóa, siêu thị tiện lợi theo khu vực phân công.

- Chăm sóc các khách hàng được phân công theo khu vực.

- Thực hiện chỉ tiêu doanh số, FCS theo phân công.

- Mời các chương trình trưng bày, chương trình khuyến mãi… của nhà cung cấp.

- Theo dõi, đôn đốc công nợ trong khu vực được phân công.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam

- Trình độ văn hóa 12/12 trở lên.

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

- Thích ứng tốt, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Opas Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập 10-15 triệu/ tháng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

- Được xét thi đua, khen thưởng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Opas

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin