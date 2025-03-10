Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 980 Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

1. Nắm rõ thông tin, ứng dụng của sản phẩm & quy trình bán hàng của công ty.

2. Theo dõi và hoàn tất các dịch vụ bán hàng và hậu mãi.

3. Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình bán/chăm sóc khách hàng.

4. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu từ các cấp quản lý.

*** Nhân viên sẽ được đào tạo trong quá trình thử việc tại công ty.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học, cao đẳng hoặc tương đương.

2. Chuyên môn: Các ngành liên quan đến Ngôn ngữ Anh/ Bán hàng/ Hóa chất/ Môi trường.

3. Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm là một lợi thế

4. Giao tiếp được tiếng Anh

Giao tiếp được tiếng Anh

5. Kỹ năng khác:

- Làm việc nhóm & độc lập.

- Word, Excel, PP.

- Chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng tháng 13++ theo kết quả KPI

Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Nhà nước

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Các chế độ phúc lợi khác của công ty và công đoàn.

Thưởng Tết dương lịch và các ngày lễ trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng

