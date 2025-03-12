Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Nhận hàng, kiểm tra và đi giao hàng theo tuyến (phường) Điều phối chỉ định.

- Thu tiền mặt bao gồm Apolo, COD và bàn giao về công ty trong ngày làm việc.

- Lấy thông tin, kiểm đếm số lượng hàng hóa của khách hàng khi nhận hàng.

- Gặp và giao tiếp với khách hàng: tính phí của khách hàng trước khi nhận hàng.

- Bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

- Các công việc khác theo sự điều động của Điều phối.

- Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần (7h-18h)

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 18 - 45.

- Có xe máy và điện thoại smartphone (sử dụng thành thạo Smartphone).

- Thái độ hòa nhã, thân thiện, tác phong gọn gàng.

- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Cẩn thận, c

ó tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng + Thưởng năng suất + Phụ cấp công việc

- Tham gia HĐLĐ và các chế độ bảo hiểm BHXH.

- Phụ cấp xăng xe tuyến xa, chế độ thưởng Lễ/Tết.

- Đồng phục miễn phí,Đào tạo.

- Đồng phục miễn phí,

Đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin