Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ DHM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện công nghệ cho Khách Hàng.

Trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

Thời gian làm việc theo ca linh động: ngày 8 tiếng (Có thể xoay ca).

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ - Tuổi từ 18-26 tuổi

Năng động, chăm chỉ và luôn cầu tiến

Giao tiếp tự tin lưu loát.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ DHM Thì Được Hưởng Những Gì

Mỗi tháng được nghỉ 2 ngày và 12 ngày phép trong năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, hòa đồng và được trao cơ hội phát huy tiềm năng bản thân.

Được ký hợp đồng làm việc lâu dài và ổn định.

Cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm.

Thưởng theo doanh số, thưởng theo các ngày lễ, thưởng cuối năm hấp dẫn và đồng thời được hưởng nhiều chính sách chế độ đãi ngộ từ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ DHM

