Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ DHM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ DHM
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 29 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn bán hàng điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện công nghệ cho Khách Hàng.
Trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
Thời gian làm việc theo ca linh động: ngày 8 tiếng (Có thể xoay ca).
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam / Nữ - Tuổi từ 18-26 tuổi
Năng động, chăm chỉ và luôn cầu tiến
Giao tiếp tự tin lưu loát.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ DHM Thì Được Hưởng Những Gì
Mỗi tháng được nghỉ 2 ngày và 12 ngày phép trong năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, hòa đồng và được trao cơ hội phát huy tiềm năng bản thân.
Được ký hợp đồng làm việc lâu dài và ổn định.
Cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm.
Thưởng theo doanh số, thưởng theo các ngày lễ, thưởng cuối năm hấp dẫn và đồng thời được hưởng nhiều chính sách chế độ đãi ngộ từ công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ DHM
