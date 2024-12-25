Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 290/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận3, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng:

Quản lý và hỗ trợ đội ngũ nhân viên trong việc tư vấn sản phẩm và chăm sóc khách hàng.

Trực tiếp xử lý các khách hàng quan trọng hoặc tình huống phát sinh.

Xây dựng các bộ tài liệu bán hàng

Quản lý đội nhóm kinh doanh:

Xây dựng và điều phối kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh thu.

Tuyển dụng, đào tạo, và động viên đội nhóm đạt được hiệu suất cao.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên trong nhóm.

Chịu trách nhiệm về doanh thu:

Đảm bảo doanh thu và các chỉ số KPIs của nhóm được hoàn thành theo kế hoạch.

Phân tích kết quả kinh doanh và đề xuất giải pháp để tăng trưởng doanh thu.

Phối hợp với các phòng ban:

Kết hợp với phòng Marketing để khai thác hiệu quả các chiến dịch truyền thông.

Báo cáo doanh thu và tình hình kinh doanh cho Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm hoặc thương mại điện tử.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, và xây dựng quan hệ khách hàng.

Khả năng lãnh đạo đội nhóm, đề xuất được chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Kỹ năng sử dụng các công cụ báo cáo doanh thu, quản lý chỉ số KPIs

Kỹ năng xây dựng các tài liệu bán hàng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 11.000.000 VNĐ/tháng + Phụ Cấp + Hoa hồng doanh thu không giới hạn (tính theo doanh số nhóm).

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Nghỉ phép năm, lễ Tết theo quy định công ty.

Các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

