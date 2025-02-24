Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 80 Triệu

Mức lương Đến 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

⁻ Xây dựng các mục tiêu doanh số và thực hiện mục tiêu

⁻ Xây dựng và quản lí ngân sách

⁻ Phát triển và quản lý Nhà phân phối toàn quốc

⁻ Quản lí và phát triển nhân sự trên địa bàn thuộc quyền

⁻ Phối hợp các đơn vị khác triển khai các chương trình hoạt động kinh doanh của Công ty

⁻ Báo cáo, tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

⁻ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên

⁻ Ưu tiên có chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản

⁻ Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trên cùng một vị trí quản lí tương đương trong cùng lĩnh vực thuốc thủy sản, thức ăn tôm tại các Công ty có uy tín tại thị trường

⁻ Am hiểu sâu sắc về thị trường thuốc, chế phẩm nuôi trồng thủy sản, thức ăn tôm

⁻ Nắm rõ, có mối quan hệ tốt với các hệ thống phân phối thuốc, chế phẩm, thức ăn trên toàn quốc. Đặc biệt là thị trường Miền tây

⁻ Có kiến thức tốt về ngành nghề thủy sản từ kỹ thuật, thông tin thị trường

⁻ Có kỹ năng trình bày lưu loát, tự tin hội thảo

⁻ Thành thạo vi tính

⁻ Chấp nhận đi công tác

Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Văn phòng chi nhánh của cty Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên

