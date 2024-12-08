Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hải Dương thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Tuyển dụng Cộng tác viên bán hàng là Yakult Lady
Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng YL bán hàng
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử và sampling bán hàng
Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới
Làm việc tại các chi nhánh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có thể đi công tác dài hạn.
Lập báo cáo công việc và một số công việc khác
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Hoạt bát, trung thực, giao tiếp tốt
Có sức khỏe, năng động, chịu khó
Tích cực trong các hoạt động ngoài trời,
Có bằng lái xe máy
Thời gian thử việc: 1 tháng
Thời gian thử việc
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập (gross): 11,000,000 - 14,000,000 đồng/tháng. Bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật
Tổng thu nhập (gross): 11,000,000 - 14,000,000 đồng/tháng.
Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương cơ bản + phụ cấp.
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
