Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hải Dương thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tuyển dụng Cộng tác viên bán hàng là Yakult Lady

Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng YL bán hàng

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử và sampling bán hàng

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới

Làm việc tại các chi nhánh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có thể đi công tác dài hạn.

Lập báo cáo công việc và một số công việc khác

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm

Hoạt bát, trung thực, giao tiếp tốt

Có sức khỏe, năng động, chịu khó

Tích cực trong các hoạt động ngoài trời,

Có bằng lái xe máy

Thời gian thử việc: 1 tháng

Thời gian thử việc

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập (gross): 11,000,000 - 14,000,000 đồng/tháng. Bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật

Tổng thu nhập (gross): 11,000,000 - 14,000,000 đồng/tháng.

Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương cơ bản + phụ cấp.

Tăng lương hằng năm.

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng: 2 lần/năm.

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin