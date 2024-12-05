Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP TVG ECO làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 295 Trường Chinh, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì và chăm sóc khách hàng cũ trong các lĩnh vực gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp.

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm của công ty tới khách hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu và KPIs.

Lập kế hoạch, chiến lược bán hàng, đồng thời theo dõi và báo cáo tiến độ công việc định kỳ.

Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, hoặc vật liệu xây dựng là 1 lợi thế.

Có bằng lái xe B2 là 1 lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Có đam mê với công việc bán hàng, luôn hướng đến mục tiêu doanh thu.

Tại Công ty CP TVG ECO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 - 15tr (Lcb: 7tr + Hiệu quả Doanh thu)

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cơ hội thăng tiến: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Đào tạo: Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp.

Phụ cấp: Phụ cấp điện thoại, đi lại và các phúc lợi khác.

Môi trường làm việc sáng tạo: Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và đầy thử thách, nơi bạn có thể thể hiện hết khả năng của mình.

