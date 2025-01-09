Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Iri Factory Vina làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Iri Factory Vina
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Iri Factory Vina

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Iri Factory Vina

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng quốc tế
• Nghiên cứu thị trường quốc tế, xác định các tiềm năng của khách hàng đối tượng.
• Lên kế hoạch tiếp theo và xây dựng mối quan hệ với khách hàng nước ngoài.
• Phát triển mạng lưới đối tác, đại lý hoặc nhà phân phối tại các thị trường tiêu điểm.
2. Thực hiện giao dịch và quản lý hợp đồng quốc tế
• Tư vấn và cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
• Đánh giá cả, điều khoản và ký kết đồng với khách hàng quốc tế.
• Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch: vận hành, thanh toán, chứng từ nhập khẩu.
3. Xử lý quá trình nhập thủ tục liên tục
• Chuẩn bị các chứng từ cần thiết: hợp đồng, hóa đơn, Packing list, vận đơn (Bill of Lading), giấy chứng nhận xuất xứ (CO).
• Làm việc với các bên liên quan như công ty logistics, hải quân, ngân hàng để đảm bảo quá trình giao hàng diễn ra có lợi.
4. Quản lý chăm sóc khách hàng
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để tạo điều kiện hợp tác lâu dài.
• Giải đáp thắc mắc, xử lý các khiếu nại hoặc vấn đề phát sinh từ phía khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Có kinh nghiệm sale quốc tế trên 5 năm
- Ngôn ngữ : Thành thạo tiếng Anh.
- Ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác (Hàn, Trung).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng lưới Mesh.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Iri Factory Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 10tr - 15tr (tùy theo kinh nghiệm).
Làm việc tại công ty 3 ngày mỗi tuần (Thời gian còn lại làm việc tại nhà).
Thưởng doanh thu : Nhận 5% ~ 10% lợi nhuận từ việc bán sản phẩm (kinh nghiệm và khách hàng). Tiền thưởng được trả trên lợi nhuận giao dịch trong 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng với khách hàng.
Nơi làm việc: Thanh Hà- Hải Dương
Chế độ và quyền lợi theo Luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Iri Factory Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Iri Factory Vina

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Iri Factory Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Bắc, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

