Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

*Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng
- Chăm sóc khách hàng thị trường được phân công theo yêu cầu của Trưởng phòng
-
-Gửi thông báo đến khách hàng các nội dung chương trình khuyến mãi, thông báo của công ty…
-Thực hiện công việc bán hàng, đảm bảo doanh số và doanh thu theo kế hoạch đề ra của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.
*Bán hàng và tìm kiếm khách hàng mới
Bán hàng và tìm kiếm khách hàng mới
-Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu khách hàng và chào bán sản phẩm của công ty tại địa bàn được giao
-Xây dựng mối quan hệ với các nhà phân phối, bán lẻ, các công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý dự án, Sở xây dựng các tỉnh, thành phố.... tại địa bàn được giao.
*Thu hồi công nợ khách hàng
Thu hồi công nợ khách hàng
Gửi công nợ cho khách hàng, thúc giục khách hàng thanh toán công nợ đúng hạn
*Thực hiện nghiên cứu thị trường
Thực hiện nghiên cứu thị trường
-Thu thập thông tin thị trường: sản phẩm, khách hàng và đối thủ cạnh tranh
-Phân tích thông tin ngành, nhu cầu của thị trường để có được định hướng, định vị thị trường, định vị sản phẩm thỏa mãn nhu cầu thị trường.
-Theo dõi các thông tin về cơ chế chính sách đang áp dụng cho khách hàng
*Các công việc khác
Các công việc khác
-Tiến hành báo cáo công việc hàng tuần và kế hoạch đi công tác trong tuần kế tiếp.
-Cùng Sales Admin hoàn thiện các thủ tục thanh toán chi phí công tác theo kế hoạch làm việc trong tuần
-Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ thị từ trưởng phòng và cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
-Tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh Kinh doanh hệ thống phân phối, bán lẻ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 - 20.000.000đ
- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các khoản phụ cấp theo quy định của công ty;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tử Cầu, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

