Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

*Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

- Chăm sóc khách hàng thị trường được phân công theo yêu cầu của Trưởng phòng

-Gửi thông báo đến khách hàng các nội dung chương trình khuyến mãi, thông báo của công ty…

-Thực hiện công việc bán hàng, đảm bảo doanh số và doanh thu theo kế hoạch đề ra của công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

*Bán hàng và tìm kiếm khách hàng mới

Bán hàng và tìm kiếm khách hàng mới

-Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu khách hàng và chào bán sản phẩm của công ty tại địa bàn được giao

-Xây dựng mối quan hệ với các nhà phân phối, bán lẻ, các công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý dự án, Sở xây dựng các tỉnh, thành phố.... tại địa bàn được giao.

*Thu hồi công nợ khách hàng

Thu hồi công nợ khách hàng

Gửi công nợ cho khách hàng, thúc giục khách hàng thanh toán công nợ đúng hạn

*Thực hiện nghiên cứu thị trường

Thực hiện nghiên cứu thị trường

-Thu thập thông tin thị trường: sản phẩm, khách hàng và đối thủ cạnh tranh

-Phân tích thông tin ngành, nhu cầu của thị trường để có được định hướng, định vị thị trường, định vị sản phẩm thỏa mãn nhu cầu thị trường.

-Theo dõi các thông tin về cơ chế chính sách đang áp dụng cho khách hàng

*Các công việc khác

Các công việc khác

-Tiến hành báo cáo công việc hàng tuần và kế hoạch đi công tác trong tuần kế tiếp.

-Cùng Sales Admin hoàn thiện các thủ tục thanh toán chi phí công tác theo kế hoạch làm việc trong tuần

-Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ thị từ trưởng phòng và cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

-Tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh Kinh doanh hệ thống phân phối, bán lẻ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 - 20.000.000đ

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các khoản phụ cấp theo quy định của công ty;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN

