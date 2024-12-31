Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch kinh doanh

• Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng

• Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (đặc biệt là bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, tài sản)

• Sáng tạo trong việc bán chéo sản phẩm.

• Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đề ra

• Báo cáo hoạt động bán hàng theo tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học.

• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán xe ô tô, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, tài sản, du lịch, sản phẩm liên kết bảo hiểm - ngân hàng (bancassurance), …

• Có khả năng lập kế hoạch, thuyết trình tốt.

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng trên hiệu quả công việc

Bảo hiểm Sức khỏe/ Bảo Hiểm Tai Nạn

Nghỉ phép có lương/Làm việc linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

