Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch kinh doanh
• Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng
• Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (đặc biệt là bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, tài sản)
• Sáng tạo trong việc bán chéo sản phẩm.
• Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đề ra
• Báo cáo hoạt động bán hàng theo tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học.
• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán xe ô tô, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, tài sản, du lịch, sản phẩm liên kết bảo hiểm - ngân hàng (bancassurance), …
• Có khả năng lập kế hoạch, thuyết trình tốt.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng trên hiệu quả công việc
Bảo hiểm Sức khỏe/ Bảo Hiểm Tai Nạn
Nghỉ phép có lương/Làm việc linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

