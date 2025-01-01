Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 23 Triệu

Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam

Mức lương
12 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Thôn Cập Nhất, Xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 23 Triệu

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.
• Tham gia nghiên cứu thị trường và xác định các cơ hội kinh doanh mới.
• Thiết lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu doanh thu.
• Thuyết trình và giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.
• Hỗ trợ xử lý khiếu nại và giải quyết vấn đề của khách hàng.
• Tham gia vào các sự kiện và hội chợ thương mại để quảng bá sản phẩm.
• Cập nhật thông tin thị trường và báo cáo kết quả cho cấp trên.
• Sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu từ công ty.

Với Mức Lương 12 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng.
• Thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh là một lợi thế.
• Có kiến thức về ngành vải là ưu tiên.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Tinh thần chịu áp lực và có trách nhiệm cao trong công việc.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam

Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhà xưởng 3, Lô 48, Đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức - Xã Hựu Thạnh - Huyện Đức Hoà - Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

