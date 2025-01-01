Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 23 Triệu

Mức lương 12 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Thôn Cập Nhất, Xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.

• Tham gia nghiên cứu thị trường và xác định các cơ hội kinh doanh mới.

• Thiết lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu doanh thu.

• Thuyết trình và giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng.

• Hỗ trợ xử lý khiếu nại và giải quyết vấn đề của khách hàng.

• Tham gia vào các sự kiện và hội chợ thương mại để quảng bá sản phẩm.

• Cập nhật thông tin thị trường và báo cáo kết quả cho cấp trên.

• Sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu từ công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng.

• Thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh là một lợi thế.

• Có kiến thức về ngành vải là ưu tiên.

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Tinh thần chịu áp lực và có trách nhiệm cao trong công việc.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Webest Interlining Việt Nam

