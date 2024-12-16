Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ê Kê làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - 216 Lương Thế Vinh, P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 03000, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Trực tiếp tìm kiếm đối tác trong khu vực được giao thành phố Hải Dương

- Telesale & thuyết phục Đối Tác đồng ý sử dụng dịch vụ của công ty.

- Xây dựng các nguồn đối tác kênh online – Offline – Nguồn giới thiệu hiệu quả

- Theo dõi – chăm sóc – tạo mối quan hệ mật thiết với Đối Tác

- Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch bán hàng/ sự kiện marketing quảng bá cho thương hiệu.

- Báo cáo tuần/ tháng/ quý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

- CHƯA CÓ kinh nghiệm sẽ được đào tạo nhưng phải có đam mê kinh doanh.

- Là người Hải Dương, có kinh nghiệm Sales Online và thị trường là 1 lợi thế

- Có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

- Hoạt bát/năng động/chịu khó/chủ động trong công việc

- Biết sử dụng vi tính văn phòng, internet

- Có laptop để làm việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN,

- Nghỉ phép 12 ngày/năm

- Tổng thu nhập trung bình khoảng 9 triệu trở lên

- Thời gian làm việc: Giờ 8h00 - 17h từ thứ 2 đến thứ 7

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, là công ty công nghệ tiên phong tại Hải Dương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê

