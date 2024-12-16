Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ê Kê làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- 216 Lương Thế Vinh, P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 03000, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Trực tiếp tìm kiếm đối tác trong khu vực được giao thành phố Hải Dương
- Telesale & thuyết phục Đối Tác đồng ý sử dụng dịch vụ của công ty.
- Xây dựng các nguồn đối tác kênh online – Offline – Nguồn giới thiệu hiệu quả
- Theo dõi – chăm sóc – tạo mối quan hệ mật thiết với Đối Tác
- Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch bán hàng/ sự kiện marketing quảng bá cho thương hiệu.
- Báo cáo tuần/ tháng/ quý
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
- CHƯA CÓ kinh nghiệm sẽ được đào tạo nhưng phải có đam mê kinh doanh.
- Là người Hải Dương, có kinh nghiệm Sales Online và thị trường là 1 lợi thế
- Có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
- Hoạt bát/năng động/chịu khó/chủ động trong công việc
- Biết sử dụng vi tính văn phòng, internet
- Có laptop để làm việc.
- CHƯA CÓ kinh nghiệm sẽ được đào tạo nhưng phải có đam mê kinh doanh.
- Là người Hải Dương, có kinh nghiệm Sales Online và thị trường là 1 lợi thế
- Có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
- Hoạt bát/năng động/chịu khó/chủ động trong công việc
- Biết sử dụng vi tính văn phòng, internet
- Có laptop để làm việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN,
- Nghỉ phép 12 ngày/năm
- Tổng thu nhập trung bình khoảng 9 triệu trở lên
- Thời gian làm việc: Giờ 8h00 - 17h từ thứ 2 đến thứ 7
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, là công ty công nghệ tiên phong tại Hải Dương.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm
- Tổng thu nhập trung bình khoảng 9 triệu trở lên
- Thời gian làm việc: Giờ 8h00 - 17h từ thứ 2 đến thứ 7
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, là công ty công nghệ tiên phong tại Hải Dương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ê Kê
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI