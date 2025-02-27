Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 222 - 226 Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp điều phối và vận hành hoạt động hàng ngày của Team.

Theo dõi, giám sát các thành viên đảm bảo hoàn thành KPI hàng tháng.

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên mỗi tuần, mỗi tháng.

Tuyển dụng và đào tạo thành viên mới của Team.

Chấm công và sắp xếp lịch của Team.

Báo cáo tuần, tháng theo yêu cầu của cấp trên.

Các task khác theo phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, nghỉ 1 ngày/tuần bất kỳ theo sắp xếp của quản lý

Thời gian làm việc

Địa điểm làm việc: 222 - 226 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Địa điểm làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vai trò Trưởng nhóm trong ngành Thương mại điện tử.

Tư duy mục tiêu, nắm bắt tâm lý nhân viên tốt.

Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức, giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Làm việc độc lập và chủ động đảm nhận những trách nhiệm mới khi cần thiết nhất.

Giỏi dữ liệu và báo cáo để kiểm soát các công việc tồn đọng & hiệu suất.

Khả năng làm việc đa nhiệm và thích ứng cao với môi trường thay đổi liên tục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

14 ngày phép/năm.

14 ngày phép/năm

Lương tháng 13 và tăng lương định kỳ.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT full lương.

BHXH, BHYT full lương.

Tham gia Bảo hiểm Bảo Việt

Bảo hiểm Bảo Việt

Khám sức khỏe định kỳ.

Tham gia Công đoàn, du lịch, party và thưởng lễ, tết, hỷ, sinh nhật,..

Môi trường chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, trang thiết bị làm việc được công ty cung cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin