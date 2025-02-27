Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 222
- 226 Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp điều phối và vận hành hoạt động hàng ngày của Team.
Theo dõi, giám sát các thành viên đảm bảo hoàn thành KPI hàng tháng.
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên mỗi tuần, mỗi tháng.
Tuyển dụng và đào tạo thành viên mới của Team.
Chấm công và sắp xếp lịch của Team.
Báo cáo tuần, tháng theo yêu cầu của cấp trên.
Các task khác theo phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, nghỉ 1 ngày/tuần bất kỳ theo sắp xếp của quản lý
Thời gian làm việc
Địa điểm làm việc: 222 - 226 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM
Địa điểm làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy mục tiêu, nắm bắt tâm lý nhân viên tốt.
Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức, giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, giao tiếp và giải quyết vấn đề.
Làm việc độc lập và chủ động đảm nhận những trách nhiệm mới khi cần thiết nhất.
Giỏi dữ liệu và báo cáo để kiểm soát các công việc tồn đọng & hiệu suất.
Khả năng làm việc đa nhiệm và thích ứng cao với môi trường thay đổi liên tục.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
14 ngày phép/năm.
14 ngày phép/năm
Lương tháng 13 và tăng lương định kỳ.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT full lương.
BHXH, BHYT full lương.
Tham gia Bảo hiểm Bảo Việt
Bảo hiểm Bảo Việt
Khám sức khỏe định kỳ.
Tham gia Công đoàn, du lịch, party và thưởng lễ, tết, hỷ, sinh nhật,..
Môi trường chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, trang thiết bị làm việc được công ty cung cấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI