Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ F2 ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 15 (số cũ 3G7) Đường 22, Trần Não, P. An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng.

- Chuẩn bị tài liệu để tư vấn – demo trực tiếp cho khách hàng về sản phẩm.

- Thương lượng, đàm phán, Lên hợp đồng.

- Theo dõi dự án và tiến độ thanh toán của khách hàng, duy trì chăm sóc khách hàng hiện có.

- Lên kế hoạch cá nhân hàng tuần và thực hiện công việc theo đúng mục tiêu cam kết.

- Duy trì target bán hàng theo Tháng.

- Phối hợp với bộ phận liên quan trong việc chăm sóc, hỗ trợ khách hàng nếu có phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng các chuyên ngành: Tài chính, Quản trị kinh doanh, marketing.

- ƯU TIÊN ứng viên kinh nghiệm hiểu phần mềm dành cho ngành F&B và Retail.

- Yêu thích và đam mê kinh doanh hoặc các công việc giao tiếp nhiều với khách hàng.

- Thích sáng tạo, máu lửa và đam mê kinh doanh.

- Thích ứng nhanh với công việc, năng động, nhiệt huyết, và trung thực.

- Nhạy bén trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt với khách hàng, ngoại hình ưa nhìn.

- Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ F2 ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thưởng KPI theo kết quả công việc Thưởng Tháng 13, Thưởng Tết.

- Cơ hội tiếp xúc và thiết lập mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn.

- Tăng lương định kỳ hàng năm.

- Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt khác......

- Phụ cấp công tác, điện thoại, sim điện thoại, phụ cấp cơm trưa, phụ cấp xăng....

- Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tại công ty hoặc tham gia các khóa đào tạo.

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, khuyến khích phát triển năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ F2 ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin