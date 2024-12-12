Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Danu Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Danu Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Trên 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu nguyên vật liệu và thành phẩm, giám sát và xử lý vấn đề phát sinh
-Quản lý đội ngũ nhân viên, đảm bảo sự phối hợp với các bộ phận khác như sản xuất, kho bãi, kế toán và logistics
-Thực hiện, đối ứng kiểm tra Hải quan sau thông quan
-Phối hợp với các phòng ban để hoàn tất báo cáo thanh lý (Liquidation), báo cáo tài chính và các báo cáo quyết toán thuế liên quan
-Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại quốc tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan
-Có kinh nghiệm về kiểm tra Hải quan sau thông quan
-Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt trong ngành may mặc hoặc các sản phẩm liên quan
-Hiểu biết sâu về các quy định pháp lý liên quan đến xuất nhập khầu và các thủ tục thanh lý (Liquidation); quyết toán tài chính
-Thành thạo tiếng Anh (cả nghe, nói, đọc, viết)
-Có kinh nghiệm về kiểm tra Hải quan sau thông quan
-Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt trong ngành may mặc hoặc các sản phẩm liên quan
-Hiểu biết sâu về các quy định pháp lý liên quan đến xuất nhập khầu và các thủ tục thanh lý (Liquidation); quyết toán tài chính
-Thành thạo tiếng Anh (cả nghe, nói, đọc, viết)
Tại Công ty TNHH Danu Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc
Bến Cát - Bình Dương
Bến Cát - Bình Dương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Danu Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI