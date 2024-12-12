Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Danu Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Trên 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc

-Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu nguyên vật liệu và thành phẩm, giám sát và xử lý vấn đề phát sinh

-Quản lý đội ngũ nhân viên, đảm bảo sự phối hợp với các bộ phận khác như sản xuất, kho bãi, kế toán và logistics

-Thực hiện, đối ứng kiểm tra Hải quan sau thông quan

-Phối hợp với các phòng ban để hoàn tất báo cáo thanh lý (Liquidation), báo cáo tài chính và các báo cáo quyết toán thuế liên quan

-Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thương mại quốc tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan

-Có kinh nghiệm về kiểm tra Hải quan sau thông quan

-Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt trong ngành may mặc hoặc các sản phẩm liên quan

-Hiểu biết sâu về các quy định pháp lý liên quan đến xuất nhập khầu và các thủ tục thanh lý (Liquidation); quyết toán tài chính

-Thành thạo tiếng Anh (cả nghe, nói, đọc, viết)

Quyền Lợi

Địa điểm làm việc

Bến Cát - Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Danu Vina

