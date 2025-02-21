Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lương 7 - 10 triệu/tháng + Thưởng doanh số Hỗ trợ công tác phí khi đi tỉnh Được đào tạo nghiệp vụ,cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn Xét tăng lương định kì, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tư vấn cho học sinh, phụ huynh về các chương trình du học.

Hỗ trợ Tổ chức hội thảo, sự kiện tuyển sinh tại các trường THPT, trung tâm giáo dục.

Tăng cường nhận diện thương hiệu qua các hoạt động tại trường học, hội thảo, sự kiện giáo dục.

Hỗ trợ học sinh trong quá trình làm hồ sơ du học.

Yêu Cầu Công Việc

Ham học hỏi, tư duy tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kiến thức về du học.

Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.

Năng động, ham học hỏi, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG

