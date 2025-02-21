Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Lương 7
- 10 triệu/tháng + Thưởng doanh số Hỗ trợ công tác phí khi đi tỉnh Được đào tạo nghiệp vụ,cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn Xét tăng lương định kì, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và tư vấn cho học sinh, phụ huynh về các chương trình du học.
Hỗ trợ Tổ chức hội thảo, sự kiện tuyển sinh tại các trường THPT, trung tâm giáo dục.
Tăng cường nhận diện thương hiệu qua các hoạt động tại trường học, hội thảo, sự kiện giáo dục.
Hỗ trợ học sinh trong quá trình làm hồ sơ du học.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ham học hỏi, tư duy tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kiến thức về du học.
Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.
Năng động, ham học hỏi, có khả năng làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
