Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 61 Đường 30/4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, điều phối công việc của CBNV Phòng kinh doanh.
- Triển khai chiến lược kinh doanh bán hàng để bán các căn hộ và sản phẩm BĐS khác của Công ty.
- Theo dõi thu hồi công nợ khách hàng.
- Theo dõi, tổng hợp và lập báo cáo và đánh giá dòng thu của Phòng Kinh doanh.
- Xử lý các vấn đề liên quan đến pháp lý hợp đồng mua bán căn hộ, các vấn đề phát sinh khác liên quan đến khách hàng của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm cho Chủ đầu tư là một lợi thế.
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế…
- Ngoại hình: ưa nhìn
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Am hiểu kiến thức về ngành, lĩnh vực có liên quan đến vị trí tuyển dụng, đặc biệt là lĩnh vực BĐS Nhà ở xã hội .

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận theo năng lực.
- Chính sách phúc lợi: Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật và của Công ty: chế độ ( nghỉ phép năm...), phúc lợi (hiếu, hỷ, sinh nhật...); thưởng Lễ, Tết; chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
- Công tác phí, hỗ trợ bữa ăn trưa tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 1418 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

