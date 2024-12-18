Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT APARTMENT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 50 Triệu

Mức lương 7 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc

Quản lý và tiết kiệm ngân sách trên mục tiêu được giao.

Đảm bảo tiêu chí hài lòng khách hàng bên trong và bên ngoài trên cơ sở giá trị cốt lõi công ty .

Tiếp nhận chỉ đạo, chỉ tiêu kinh doanh từ Trưởng phòng KD, lên kế hoạch thực hiện cho cá nhân. Đạt chỉ tiêu doanh số của cá nhân.

Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Nhóm

Phối hợp với TPKD và Trưởng nhóm KD trong công tác tư vấn bán hàng

Nắm vững các dự án, thị trường và quy trình, quy chế.

Theo dõi, đánh giá, báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý

Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các công việc khác nhằm hoàn thành đúng theo tiến độ các công việc được giao

Chủ động, sáng tạo trong công việc, đưa ra ý tưởng hợp lý đóng góp cho sự phát triển của nhóm, của Sàn

Văn hoá công ty và Thái độ làm việc:

Đảm bảo hoạt động và toàn bộ nhân viên trong phòng tuân thủ và phù hợp quy tắc ứng xử và văn hoá HPC.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Đam mê bán hàng, có kinh nghiệm BĐS, Bảo hiểm, Tài chính ngân hàng,... là một lợi thế.

Năng động, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT APARTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (7 triệu/tháng) + hoa hồng: 50-70 triệu/tháng. Thưởng nóng hấp dẫn.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Được huấn luyện chuyên sâu 7 ngày trước khi nhận việc.

Chế độ BHXH theo Luật định, Bảo hiểm quốc tế cho CBNV và người thân.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động.

Du lịch, nghỉ dưỡng, team building hằng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT APARTMENT

