Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Nhân viên kinh doanh

• Tiếp cận, Tuyển dụng, Đào tạo và Huấn luyện Lực lượng Đại lý.

• Quản lý, Duy trì chất lượng của các đại lý và Hỗ trợ họ trong việc phân phối các sản phẩm Liberty cho khách hàng.

• Xây dựng mối quan hệ với các đối tác Doanh nghiệp/ Nhân viên Ngân hàng để tăng Năng suất Bán hàng.

• Quản lý các hoạt động tiếp thị và bán hàng hàng ngày để đạt được các Mục tiêu Bán hàng.

• Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và giá trị gia tăng cho Khách hàng.

• Báo cáo Hoạt động Bán hàng hàng tuần.

• Tham dự đầy đủ các cuộc họp/ khoá huấn luyện do Công ty/ BDM yêu cầu.

• Các chức năng khác được BDM ủy quyền.

Yêu Cầu Công Việc

• Kinh nghiệm bán hàng tối thiểu 2 năm (thay đổi tùy theo cấp độ của đại diện bán hàng), có kinh nghiệm bán bảo hiểm trước đây sẽ là một lợi thế

• Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc và kỹ năng giao tiếp tốt.

• Hiểu biết cặn kẽ về quy trình bán hàng.

• Chính trực và tuân thủ pháp luật.

• Kinh nghiệm lập bảng kế hoạch kinh doanh.

Các kỹ năng cần có:

• Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ

• Kỹ năng Ảnh hưởng

• Kỹ năng Lắng nghe, Giao tiếp hiệu quả

• Kỹ năng bán bảo hiểm cá nhân

• Kỹ năng Giải quyết vấn đề

• Sử dụng thành thạo Excel- Word.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng theo hiệu quả công việc

Chăm sóc sức khoẻ

Chế độ đãi ngộ tốt, BHXH và các chế độ khác theo quy định nhà nước

Khác

Chế độ làm việc linh hoạt, hybrid working model

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty

