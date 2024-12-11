Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Mô tả Công việc

1. Doanh thu bán hàng:

- Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh thu và khách hàng Vip được giao.

- Lập kế hoạch và thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu

2. Quản lý nhân sự

- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý hàng ngày, tuần

- Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên

- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên

3. Quản lý hàng hóa

- Theo dõi tình hình nhập xuất hàng hóa trong ngày, đảm bảo không thất thoát hàng hóa

- Quản lý được doanh thu và các mã hàng bán được, các mã hàng không bán được, lý do không bán được, những mẫu mã không đẹp cần lưu ý rút kinh nghiệm cho các sản phẩm về sau

4. Các công việc khác theo yêu cầu công việc

*** Ứng viên phỏng vấn trước tết và nhận việc sau tết âm

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

QUYỀN LỢI:

- Lương cứng từ 15,000,000 - 20,000,000 vnđ/tháng (Thỏa thuận theo năng lực) + % hoa hồng hấp dẫn + 5,000,000 vnđ tháng phụ cấp trách nhiệm+ 1,450,000vnđ/tháng Các loại phụ cấp khác

- Thưởng cuối năm, các ngày lễ tết....

- Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.

- Được đóng Bảo hiểm và chế độ đầy đủ theo Quy định.

YÊU CẦU:

- Tư duy tốt. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương.

- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

- Khả năng quản lý đội nhóm tốt.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin