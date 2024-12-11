Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Mô tả Công việc
1. Doanh thu bán hàng:
- Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh thu và khách hàng Vip được giao.
- Lập kế hoạch và thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu
2. Quản lý nhân sự
- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý hàng ngày, tuần
- Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên
- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên
3. Quản lý hàng hóa
- Theo dõi tình hình nhập xuất hàng hóa trong ngày, đảm bảo không thất thoát hàng hóa
- Quản lý được doanh thu và các mã hàng bán được, các mã hàng không bán được, lý do không bán được, những mẫu mã không đẹp cần lưu ý rút kinh nghiệm cho các sản phẩm về sau
4. Các công việc khác theo yêu cầu công việc
*** Ứng viên phỏng vấn trước tết và nhận việc sau tết âm

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
QUYỀN LỢI:
- Lương cứng từ 15,000,000 - 20,000,000 vnđ/tháng (Thỏa thuận theo năng lực) + % hoa hồng hấp dẫn + 5,000,000 vnđ tháng phụ cấp trách nhiệm+ 1,450,000vnđ/tháng Các loại phụ cấp khác
- Thưởng cuối năm, các ngày lễ tết....
- Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.
- Được đóng Bảo hiểm và chế độ đầy đủ theo Quy định.
YÊU CẦU:
- Tư duy tốt. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương.
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
- Khả năng quản lý đội nhóm tốt.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A,đường số 3,Phường An Phú,Tp Thủ Đức,Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

