Tuyển Nhân viên kinh doanh Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Bên mình cần thêm người phụ bán hàng tại chỗ

Cv :khách cần gì lấy đó,bán hàng cho khách,hỗ trợ trực tiếp

Mặt hàng : Dầu gội,sữa tắm,sữa rửa mặt ,mỹ phẩm,hàng tiêu dùng...

Thời gian:sáng 7h45-11h30

Chiều 13h30-17h

( hỗ trợ xoay ca,tháng off 4 ngày )

Thu Nhập : 3tr5 / 1 ca

7tr5 / 2 ca

Yêu cầu: chịu khó,nhiệt tình trong công việc

Liên hệ: [protected info] (Zalo)

Năng lượng tích cực

Làm việc hòa đồng, chịu khó, nhiệt tình trong công việc

Cv hoặc đee lại số điện thoại

Có cccd

