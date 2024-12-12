Tuyển Nhân viên kinh doanh Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Bên mình cần thêm người phụ bán hàng tại chỗ
Cv :khách cần gì lấy đó,bán hàng cho khách,hỗ trợ trực tiếp
Mặt hàng : Dầu gội,sữa tắm,sữa rửa mặt ,mỹ phẩm,hàng tiêu dùng...
Thời gian:sáng 7h45-11h30
Chiều 13h30-17h
( hỗ trợ xoay ca,tháng off 4 ngày )
Thu Nhập : 3tr5 / 1 ca
7tr5 / 2 ca
Yêu cầu: chịu khó,nhiệt tình trong công việc
Liên hệ: [protected info] (Zalo)
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng lượng tích cực
Làm việc hòa đồng, chịu khó, nhiệt tình trong công việc
Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng Thì Được Hưởng Những Gì
Cv hoặc đee lại số điện thoại
Có cccd
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Lan Anh Lâm Đồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
