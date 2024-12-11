Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ VIDACOM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

1. Tiếp nhận & xử lý thông tin

- Tiếp nhận thông tin và chủ động xử lý các vướng mắc về hàng hóa theo hợp đồng.

- Tư vấn, giải quyết các các vấn đề liên quan đến đơn hàng, chủ động phối hợp các bộ phận liên quan đảm bảo đơn hàng thành công.

2. Kiểm soát công nợ

- Lập kế hoạch thu hồi công nợ định kỳ (hàng ngày/tháng), kiểm soát hạn mức công nợ & thời hạn thanh toán đảm bảo đúng chính sách.

- Thông báo công nợ đến hạn phải thanh toán cho khách hàng.

3. Theo dõi việc thực hiện chính sách bán hàng, bảo hành.

- Cập nhật, thông báo các chính sách bán hàng, chương trình hỗ trợ của công ty đến khách hàng

-Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành của khách hàng khi có phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng

4. Tổng hợp, báo cáo

- Tổng hợp, cập nhật và thông báo tình hình kinh doanh, doanh số, cùng các chỉ tiêu KPIs của phòng Dự án

- Kết hợp triển khai các hoạt động nội bộ theo chính sách hoạt động văn hoá công ty định kỳ của phòng HCNS, Marketing

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kinh doanh, tài chính, kế toán hoặc các ngành có liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, sales admin, telesale...

- Kỹ năng giao tiếp

- Giải quyết vấn đề

- Tiếng anh giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ VIDACOM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực công nghệ

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong ngành phần mềm

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ VIDACOM

