Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - |156 Bắc Sơn, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tư vấn khách hàng để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm, thiết bị điện, khí nén, thủy lực,...

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành cơ điện tử, tự động hóa.

- Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về lập trình PLC, servo, HMI hiểu và có kinh nghiệm về thiết bị khí nén, thiết bị thủy lực.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

- Phải có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, hoạt bát, nhanh nhẹn, biết quản lý công việc (sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên).

- Có khả năng chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên những người biết tiếng anh và đã từng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cao, phúc lợi xã hội đầy đủ

- Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định.

- Thưởng dịp lễ 2/9, sinh nhật, kết hôn, mua bảo hiểm ốm đau và bệnh tật 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; có chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau, tai nạn, tang chế, holiday trip, cấp phát đồng phục, trợ cấp tiền điện thoại, lương tháng 13, thưởng tết âm lịch và xét tăng lương theo năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Đà Nẵng

