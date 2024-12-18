Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỪA VIỆT ĐẢO NGỌC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 28 Trần bạch đằng, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán lẻ, cửa hàng tiện ích, và các điểm bán lẻ khác với sản phẩm nước dừa và dừa tươi.

Quản lý và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng.

Thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng tại điểm bán (POSM).

Đảm bảo việc trưng bày sản phẩm tại các điểm bán theo đúng tiêu chuẩn của công ty.

Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và các vấn đề phát sinh.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán hàng siêu thị/cửa hàng tiện ích/tiện lợi.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nắm vững kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Có phương tiện đi lại.

Có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm FMCG.

Tại CÔNG TY TNHH DỪA VIỆT ĐẢO NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

