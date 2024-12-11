Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: KCN Liên Chiểu, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Kinh doanh, tiếp cận khách hàng mảng bê tông, dự án giới thiệu sản phẩm.

Triển khai hoạt động kinh doanh, giới thiệu sản phẩm của công ty: Phụ gia bê tông, sản phẩm phụ trợ trong xây dựng.

Tìm kiếm, xây dựng quan hệ, mở rộng khách hàng

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng;

Tư vấn các thông tin về giá cả, sản phẩm của Công ty.

Phân tích thị trường và tìm kiếm khách hàng dưới sự hỗ trợ của Trưởng phòng kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên có chuyên ngành về xây dựng, các trường thuộc khối ngành QTKD, kinh tế,...

Có sức khỏe tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có tính cách hòa đồng, vui vẻ, ...

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm sale thị trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc trong môi trường có sự cạnh tranh và chịu áp lực công việc cao

Sử dụng thành thạo vi tính, office.

Có bằng lái xe ô tô.

Quyền Lợi Được Hưởng

Chế độ lương, thưởng tốt, chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

Nhân viên được đảm bảo quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Nhà nước như: BHYT, BHXH, BHTN...

Lương tháng 13, thưởng theo mục tiêu doanh số

tổ chức workshop hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển

