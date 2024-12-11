Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: KCN Liên Chiểu, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Kinh doanh, tiếp cận khách hàng mảng bê tông, dự án giới thiệu sản phẩm.
Triển khai hoạt động kinh doanh, giới thiệu sản phẩm của công ty: Phụ gia bê tông, sản phẩm phụ trợ trong xây dựng.
Tìm kiếm, xây dựng quan hệ, mở rộng khách hàng
Chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng;
Tư vấn các thông tin về giá cả, sản phẩm của Công ty.
Phân tích thị trường và tìm kiếm khách hàng dưới sự hỗ trợ của Trưởng phòng kinh doanh
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên có chuyên ngành về xây dựng, các trường thuộc khối ngành QTKD, kinh tế,...
Chế độ lương, thưởng tốt, chính sách đãi ngộ hấp dẫn.
Nhân viên được đảm bảo quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Nhà nước như: BHYT, BHXH, BHTN...
Lương tháng 13, thưởng theo mục tiêu doanh số
tổ chức workshop hàng năm,...
