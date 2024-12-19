Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 38 Võ Chí Công, Hòa Xuân,, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

-Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để chào mời về sản phẩm/dịch vụ của công ty và tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng.
-Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
-Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại.
-Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
-Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales.
-Theo dõi và cập nhật liên tục các chính sách, chương trình khuyến mãi, và thông tin mới nhất về sản phẩm, sau đó chia sẻ thông qua các kênh truyền thông xã hội
-Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng hồ sơ thông tin.
-Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên Telesales/Sales/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.
-Thành thạo các kĩ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp.
-Chịu được áp lực công việc, chịu khó.
-Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh.
- Tham gia các chế độ bảo hiểm XH, TN, YT theo quy định hiện hành;
- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng đột xuất theo năng lực;
- Thưởng sinh nhật, cưới hỏi từ quỹ Công đoàn và Công ty;
- Tham gia nhiều chương trình du lịch trong và ngoài nước;
- Được tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, chú trọng phát triển con người;
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho các ứng viên năng động, giỏi chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 394B Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

