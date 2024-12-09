Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Hoà An 9, P. Hoà An, Cẩm Lệ, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn khách hàng mới, thu thập thông tin thị trường.
Đi đến các cửa hàng kinh doanh, trực tiếp trao đổi.
Chăm sóc khách hàng cũ.
Tham gia các hoạt động marketing của công ty như các chiến dịch quảng bá thương hiệu, các sự kiện do công ty tổ chức hoặc hỗ trợ các sự kiện của đối tác.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối và cửa hàng bán lẻ.
Phát triển hệ thống phân phối trong ngành, mở rộng thị trường.
Đảm bảo đạt các chỉ tiêu kinh doanh (KPIs) đề ra theo kế hoạch.
Theo dõi xu hướng thị trường, phân tích tình hình kinh doanh và đề xuất phương án cải tiến.
Báo cáo công việc định kỳ cho BOD và phối hợp thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của BOD.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối/ bán lẻ.
Ưu tiên ứng viên đã làm qua ngành phụ tùng/ phụ kiện ô tô.
Ứng viên biết lái xe ô tô và có thể đi công tác là lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-12 triệu + hoa hồng.
Đánh giá tăng lương định kỳ theo quy định.
Thưởng lễ/ tết, sinh nhật, chế độ hiếu/ hỷ theo quy định,...
Các chế độ phép năm, BHXH theo quy định.
Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Hoà An 9, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

