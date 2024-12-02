Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Số 141 Thôn Hòa Thành, Xã Hòa Đông, Huyện Krông - Pắc, Buon Ma Thuot, Vietnam, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi Phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, du lịch hoặc các lĩnh vực liên quan

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm

Kỹ năng quản lý: Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu suất công việc, tiến độ công việc.

Kỹ năng hiểu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh, truyền thông và marketing.

Kỹ năng lập kế hoạch công việc

Kỹ năng tập trung vào công việc

Kỹ năng xây dựng bảng KPI cá nhân.

Kỹ năng xây dựng các quy trình.

Kỹ năng truyền cảm hứng, truyền động lực

Kỹ năng tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 25.000.000 trở lên (Lương cứng + lương kinh doanh). Mức lương không giới hạn tùy theo năng lực và hiệu quả công việc.

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp công tác, di chuyển

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Lộ trình tăng lương

Chế độ phúc lợi theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

