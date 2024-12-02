Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Số 141 Thôn Hòa Thành, Xã Hòa Đông, Huyện Krông

- Pắc, Buon Ma Thuot, Vietnam, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi Phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, du lịch hoặc các lĩnh vực liên quan
Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm
Kỹ năng quản lý: Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu suất công việc, tiến độ công việc.
Kỹ năng hiểu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh, truyền thông và marketing.
Kỹ năng lập kế hoạch công việc
Kỹ năng tập trung vào công việc
Kỹ năng xây dựng bảng KPI cá nhân.
Kỹ năng xây dựng các quy trình.
Kỹ năng truyền cảm hứng, truyền động lực
Kỹ năng tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 25.000.000 trở lên (Lương cứng + lương kinh doanh). Mức lương không giới hạn tùy theo năng lực và hiệu quả công việc.
Phụ cấp ăn trưa
Phụ cấp công tác, di chuyển
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Lộ trình tăng lương
Chế độ phúc lợi theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 141, thôn Hòa Thành, Xã Hoà Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

